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Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Милан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В 34-ом туре "Дженоа" математически обеспечила себе место в Серии А и хочет отпраздновать успех перед родными болельщиками. Также, как сказал главный тренер Патрик Виейра, она хочет сохранить честь, продолжая играть в полную силу. "Милан" же хочет сохранить тонус, игровую форму и хорошее настроение перед финалом Кубка Италии. У кого получится выполнить задание в очном матче?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 5 мая.
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Серия А. 35-й тур
5 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Милан"
Трансляция: Megogo 2
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