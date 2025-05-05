  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Дженоа - Милан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.05.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Дженоа - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В 34-ом туре "Дженоа" математически обеспечила себе место в Серии А и хочет отпраздновать успех перед родными болельщиками. Также, как сказал главный тренер Патрик Виейра, она хочет сохранить честь, продолжая играть в полную силу. "Милан" же хочет сохранить тонус, игровую форму и хорошее настроение перед финалом Кубка Италии. У кого получится выполнить задание в очном матче?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 5 мая.

Favbet
4.80
3.80
1.76
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 35-й тур

5 мая. 21:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан"

Трансляция: Megogo 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Дженоа - Мілан
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Довбик станет одноклубником россиянина? Реал Сосьедад желает вернуть форварда в Испанию
yellow-arrow
Мог играть за Италию. Звездный нападающий Барселоны рассказал, как он едва не сменил футбольное гражданство
yellow-arrow
Шансы на бронзу уменьшаются. Болонья - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Серия А Дженоа (Генуя) Милан смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости