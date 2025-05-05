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Вратарь Атлетико может перейти в Наполи
Этот сезон он проводит в Испании на правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" может подписать вратаря мадридского "Атлетико".
Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "партенопейцев" рассматривает вариант с подписанием Хуана Муссо, принадлежащего "Аталанте". Они ищут альтернативу Алексу Мерету, который может покинуть клуб этим летом, поскольку его действующий контракт с "Наполи" истекает по завершении этого сезона.
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В этом сезоне 30-летний аргентинский вратарь провел 6 "сухих" матчей в 10 поединках за "Атлетико" во всех турнирах.
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