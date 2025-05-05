  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Милана готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Милана готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе

Италия

Об этом пишет La Gazzetta dello Sport

Защитник Милана готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес хочет остаться в своем клубе, даже если для этого ему придется пойти на сокращение заработной платы. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Эрнандесом также интересуются "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Однако желание игрока остаться в Италии может стать ключевым фактором в переговорах с "Миланом" относительно нового контракта.

Напомним, что у Тео договор с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Читайте такжеИнтер - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Как там Малиновский? Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Милан
yellow-arrow
Вундеркинд из Серии А привлек внимание топ-клубов АПЛ
yellow-arrow
Вратарь Атлетико может перейти в Наполи
Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости