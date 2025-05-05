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Защитник Милана готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе
Об этом пишет La Gazzetta dello Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес хочет остаться в своем клубе, даже если для этого ему придется пойти на сокращение заработной платы. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Эрнандесом также интересуются "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Однако желание игрока остаться в Италии может стать ключевым фактором в переговорах с "Миланом" относительно нового контракта.
Напомним, что у Тео договор с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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