Защитник Милана готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе

Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес хочет остаться в своем клубе, даже если для этого ему придется пойти на сокращение заработной платы. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Эрнандесом также интересуются "Челси", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Однако желание игрока остаться в Италии может стать ключевым фактором в переговорах с "Миланом" относительно нового контракта.

Напомним, что у Тео договор с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.