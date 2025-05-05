Серия А. Дженоа - Милан 1:2. Камбек за две минуты

Серия А. 35-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан" 1:2

Голы: Витинья 61 - Леау 76, Френдруп 77 (автогол)

"Дженоа": Леали, Сабелли (Дзаноли 46), Де Винтер, Васкес, Мартин, Мазини, Френдруп, Нортон-Каффи (Экатор 86), Мессиас (Витинья 60), Торсбю (Аханор 72), Пинамонти

"Милан": Маньян, Габбия, Томори (Уокер 79), Павлович, А. Хименес (Феликс 70), Фофана (Леау 28), Рейндерс, Эрнандес, Пулишич (Муса 79), Лофтус-Чик, Йович (С. Хименес 70)

Предупреждения: Торсбю 27 - Павлович 21, Лофтус-Чик 69, Леау 82, Габбия 84, Феликс 90+2

Главный арбитр: Джузеппе Коллу

"Милан" готовится к финалу Кубка Италии, который состоится 14-го мая. Серия А, как говорят, его интересует разве что как подготовка к Коппа. Учитывая девятое место в лиге, такое отношение можно понять. Но как раз последние результаты в том турнире говорят обратное - три победы в четырех матчах, включая сегодняшний. Еще и все три - гостевые.

Что интересно - эти три победы плюс разгром "Интера" в полуфинале Кубка "Милан" добыл после перехода на игру с тремя центральными защитниками. Значит, может жалеть, что не перешел на нее ранее? Это могло изменить сезон. Или же просто совпало с безразличием соперников? Вот "Дженоа" уже обеспечила себе место в Серии А и сегодня играла для удовольствия.

Играла она неплохо. Можно сказать, что большую часть матча - даже интереснее, чем соперник. Генуэзцы выглядели более собранными, более жесткими, более мотивированными. И кое-что создавали. Нортон-Каффи прорвался справа в штрафную - Маньян отбил его удар. Угловой срикошетил - Маньян еле выцарапал с линии ворот. И ногой отбил добивание.

В концовке тайма "Милан" проснулся, разыграл "стенку", выведя Пулишича на вратаря. Но Леали спас. А второй тайм вновь лучше начала "Дженоа". Френдруп чуть не закрутил точно с линии штрафной. А Витинья, как только вышел на замену, замкнул хорошую комбинацию. Конкретно - заброс слева Мартина в центр штрафной. Вышел удар низом на противоходе.

Особых признаков возвращения гранда не было. Тем не менее, он вернулся. Даже вышел вперед за две минуты. Две фланговые быстрые атаки, прострелы в центр штрафной, где вдруг оказались неприкрытые миланцы, рикошеты от защитников генуэзцев - и два гола. Френдруп срезал не туда и отобрал гол у Феликса. Леау же засчитали. Две замены сыграли.

Пятый камбек "Милана" в сезоне в лиге, седьмой - во всех турнирах. Хотя бы это он умеет делать. Победа в Генуе вывела его на расстояние шести очков от четвертого места в лиге. Проблема в том, что до окончания сезона всего три тура. Так что в Серии А играть уже не за что. А вот как подготовка к финалу Кубка такой камбек неплох. Там характер понадобится.

"Дженоа" же терпит третье поражение подряд, но существенно ее судьбу такая серия не изменит. Она 13-ая, без опасности вылететь и без шансов даже на девятое место, не говоря о более высоком.

Руслан Малиновский вновь не попал в заявку генуэзцев из-за травмы.