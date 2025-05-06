  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Дженоа – Милан 1:2. Обзор матча

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Дженоа – Милан 1:2. Обзор матча

Италия
Обновлено

Камбек от россонери

Серия А. Дженоа – Милан 1:2. Обзор матча

ANZA

Новина українською

Час игрового времени прошел без точных ударов. Ближе к середине второго тайма хозяева открыли счет, но скоро "дьяволы" ответили двумя забитыми мячами. Ломбардийцы играли первым номером (владение 60%), но в плане моментов это был равный поединок.

"Грифоны" занимают 13-е место (39 очков) и 11 мая поедут к "Наполи". "Красно-черные" – девятые (57 баллов). Впереди домашняя встреча с "Болоньей".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 35 тур

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя)

"Дженоа" – "Милан" 1:2

Голы: Витинья, 61 – Леау, 76, Френдруп, 77

По теме
yellow-arrow
Серия А. Дженоа - Милан 1:2. Камбек за две минуты
yellow-arrow
Защитник Милана готов на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе
yellow-arrow
Как там Малиновский? Известны стартовые составы на матч Серии А Дженоа - Милан
Дженоа (Генуя) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости