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Серия А. Дженоа – Милан 1:2. Обзор матча
Камбек от россонери
ANZA
Час игрового времени прошел без точных ударов. Ближе к середине второго тайма хозяева открыли счет, но скоро "дьяволы" ответили двумя забитыми мячами. Ломбардийцы играли первым номером (владение 60%), но в плане моментов это был равный поединок.
"Грифоны" занимают 13-е место (39 очков) и 11 мая поедут к "Наполи". "Красно-черные" – девятые (57 баллов). Впереди домашняя встреча с "Болоньей".
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Серия А. 35 тур
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя)
Голы: Витинья, 61 – Леау, 76, Френдруп, 77
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