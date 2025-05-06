Серия А. Дженоа – Милан 1:2. Обзор матча

Час игрового времени прошел без точных ударов. Ближе к середине второго тайма хозяева открыли счет, но скоро "дьяволы" ответили двумя забитыми мячами. Ломбардийцы играли первым номером (владение 60%), но в плане моментов это был равный поединок.

"Грифоны" занимают 13-е место (39 очков) и 11 мая поедут к "Наполи". "Красно-черные" – девятые (57 баллов). Впереди домашняя встреча с "Болоньей".

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Серия А. 35 тур

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя)

"Дженоа" – "Милан" 1:2

Голы: Витинья, 61 – Леау, 76, Френдруп, 77