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Тренер Милана прокомментировал волевую победу его команды над Дженоа

Италия

До финиша в Серии А остается три тура

Тренер Милана прокомментировал волевую победу его команды над Дженоа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал волевую победу его команды над "Дженоа" (1:2).

"Мы закончили этот поединок лучше, чем его начали. Иногда мы, тренеры, можем ошибаться, но я думаю, что сегодняшняя игра продемонстрировала то, что у нас есть сильная команда, в частности благодаря тем игрокам, которые вышли на поле со скамейки запасных. Мы работаем над системой игры не только на индивидуальном уровне, а также коллективном. Мы рады видеть, что футболисты добиваются успеха, а команда побеждает".

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Сейчас "Милан" занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков после 35-ти сыгранных туров в чемпионате Италии. Отрыв от зоны еврокубков для команды Сержиу Консейсау составляет шесть пунктов.

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Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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