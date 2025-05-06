Тренер Милана прокомментировал волевую победу его команды над Дженоа

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал волевую победу его команды над "Дженоа" (1:2).

"Мы закончили этот поединок лучше, чем его начали. Иногда мы, тренеры, можем ошибаться, но я думаю, что сегодняшняя игра продемонстрировала то, что у нас есть сильная команда, в частности благодаря тем игрокам, которые вышли на поле со скамейки запасных. Мы работаем над системой игры не только на индивидуальном уровне, а также коллективном. Мы рады видеть, что футболисты добиваются успеха, а команда побеждает".