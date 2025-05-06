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Преимущество перед финалом Кубка Италии? Вингер Милана пропустит ближайший матч Серии А
Ключевой футболист
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Милана" пропустит ближайший матч Серии А.
Рафаэль Леау в матче против "Дженоа" на 82-й минуте получил предупреждение за задержку соперника. Это его пятое предупреждение в сезоне и игрок пропустит следующий матч Серии А.
Португальский футболист не попал в стартовый состав, однако вышел на 28-й минуте на замену травмировавшемуся Фофане. Он отметился голом на 76-й минуте.
"Милан" сыграет в чемпионате с "Болоньей" 9 мая. Спустя 5 дней команды встретятся вновь, но уже в Кубке Италии, в котором португалец сможет поучаствовать.
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В этом сезоне Леау сыграл в 33-х матчах Серии А. в которых забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.
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