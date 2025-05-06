  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Преимущество перед финалом Кубка Италии? Вингер Милана пропустит ближайший матч Серии А

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Преимущество перед финалом Кубка Италии? Вингер Милана пропустит ближайший матч Серии А

Италия

Ключевой футболист

Преимущество перед финалом Кубка Италии? Вингер Милана пропустит ближайший матч Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Милана" пропустит ближайший матч Серии А.

Рафаэль Леау в матче против "Дженоа" на 82-й минуте получил предупреждение за задержку соперника. Это его пятое предупреждение в сезоне и игрок пропустит следующий матч Серии А.

Португальский футболист не попал в стартовый состав, однако вышел на 28-й минуте на замену травмировавшемуся Фофане. Он отметился голом на 76-й минуте.

"Милан" сыграет в чемпионате с "Болоньей" 9 мая. Спустя 5 дней команды встретятся вновь, но уже в Кубке Италии, в котором португалец сможет поучаствовать.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Леау сыграл в 33-х матчах Серии А. в которых забил 8 голов и отдал 10 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед добавил в список трансферных целей впечатляющего вратаря Торино
yellow-arrow
"Понимаем друг друга, много разговариваем". Шомуродов высказался о конкуренции с Довбиком
yellow-arrow
Тренер Милана прокомментировал волевую победу его команды над Дженоа
Милан Рафаэль Леао
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости