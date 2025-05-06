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Звездный нападающий Ромы открыт к возможному возвращению в Аргентину
Об этом он рассказал в одном из недавних интервью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала поделился мыслями относительно своего возможного возвращения на родину.
Я думаю о возвращении в Аргентину, потому что никогда не играл в Первом дивизионе. Мне хотелось бы почувствовать атмосферу местных стадионов. Не знаю, действительно ли это произойдет, но я очень хотел бы этого. Я оставляю двери открытыми для возвращения в Аргентину. Мы с Леандро Паредесом разговаривали об этом, но решили остаться в "Роме".
Также 31-летний аргентинец признался, что он является болельщиком "Боки Хуниорс", как и его отец.
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Напомним, что Пауло Дибала перешел в "Рому" на правах свободного агента летом 2022 года. За это время он успел забить 42 гола и отдать 22 ассиста в 113 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2026 года.
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