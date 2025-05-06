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Провёл 28 минут на поле. Главный тренер Милана рассказал о травме полузащитника клуба

Италия

Ситуация снова обострилась

Провёл 28 минут на поле. Главный тренер Милана рассказал о травме полузащитника клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рассказал о травме полузащитника клуба.

По словам наставника, Юссуф Фофана в матче против "Дженоа" почувствовал проблему в ноге и был вынужден покинуть поле спустя 28 минут после начала матча.

"У него была небольшая проблема с ногой. Он старался тренироваться в течение недели. Он почувствовал, что ситуация снова обострилась.

Не думаю, что это что-то серьёзное. Мы должны справиться с этим. Все важны, все игроки", - сказал Консейсау.

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В этом сезоне Юссуф Фофана сыграл 49 матчей, в которых отметился голом и 9-ю ассистами.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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