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Итальянские СМИ рассказали, почему полузащитник Ромы не появлялся на поле в последних матчах

Италия

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Итальянские СМИ рассказали, почему полузащитник Ромы не появлялся на поле в последних матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянские СМИ рассказали, почему полузащитник "Ромы" не появлялся на поле в последних матчах.

По словам La Gazzetta Dello Sport, при подписании Паредеса в "Рому" из "ПСЖ" был указан бонус в размере 2 млн евро за 80 появлений аргентинца на поле за последние 2 года.

Сейчас у полузащитника сыграно 79 матчей за этот период и маловероятно, что Паредес ещё выйдет на поле в этом сезоне.

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Аргентинский футболист присоединился к "Роме" в августе 2023 года за 5,65 млн евро.

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Источник:
La Gazzetta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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