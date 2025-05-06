Итальянские СМИ рассказали, почему полузащитник "Ромы" не появлялся на поле в последних матчах.

По словам La Gazzetta Dello Sport, при подписании Паредеса в "Рому" из "ПСЖ" был указан бонус в размере 2 млн евро за 80 появлений аргентинца на поле за последние 2 года.

Сейчас у полузащитника сыграно 79 матчей за этот период и маловероятно, что Паредес ещё выйдет на поле в этом сезоне.

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Аргентинский футболист присоединился к "Роме" в августе 2023 года за 5,65 млн евро.