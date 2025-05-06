Лидер Милана прокомментировал победу над Дженоа

Рафаэл Леау не попал в стартовый состав "Милана" на матч против "Дженоа", но португалец появился на поле уже в первом тайме, заменив травмированного Юссуфа Фофана. Позже вингер сыграл ключевую роль в волевой победе "Милана" (2:1).

После матча Леау признался, что команда провела внутренние обсуждения, подчеркнув важность набора очков в Серии А несмотря на призрачные шансы на еврокубки.

"Мы поговорили между собой и сказали, что эти последние матчи очень важны, поэтому нужно набрать максимум очков. Тренер изменил схему, и теперь мы играем компактнее, кажется, в последних матчах пропустили всего два гола. Я счастлив, что помог команде победить. Все мы ежедневно работаем на команду, и мы это сегодня показали. Каждый раз, когда выхожу на поле, я стараюсь помочь команде – с первых минут или со скамейки. Мы все сконцентрированы и стараемся отдать максимум", – сказал Леау.

Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Милан" занимает 9 место в турнирной таблице Серии А с 57 очками.