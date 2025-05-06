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Легенда Милана продлил контракт с новоиспеченным новичком Серии А
Заслуженно
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Милана" Филиппо Индзаги продолжит сотрудничество с "Пизой".
По информации инсайдера Николо Скиры, контракт главного тренера "черно-синих" автоматически пролонгирован до лета 2027 года благодаря введению действия специального пункта в соглашении между сторонами.
Связано это с
Ранее Индзаги возглавлял "Милан", "Венецию", "Болонью", "Беневенто", "Брешию", "Реджину" и "Салернитану".
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Александр Бураков
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