Легенда Милана продлил контракт с новоиспеченным новичком Серии А

Легенда "Милана" Филиппо Индзаги продолжит сотрудничество с "Пизой".

По информации инсайдера Николо Скиры, контракт главного тренера "черно-синих" автоматически пролонгирован до лета 2027 года благодаря введению действия специального пункта в соглашении между сторонами.

Связано это с оформленным на прошлой неделе выходом "Пизы" в Серию А.

Ранее Индзаги возглавлял "Милан", "Венецию", "Болонью", "Беневенто", "Брешию", "Реджину" и "Салернитану".