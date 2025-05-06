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Легенда Милана продлил контракт с новоиспеченным новичком Серии А

Италия
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Легенда Милана продлил контракт с новоиспеченным новичком Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Милана" Филиппо Индзаги продолжит сотрудничество с "Пизой".

По информации инсайдера Николо Скиры, контракт главного тренера "черно-синих" автоматически пролонгирован до лета 2027 года благодаря введению действия специального пункта в соглашении между сторонами.

Связано это с оформленным на прошлой неделе выходом "Пизы" в Серию А.

Ранее Индзаги возглавлял "Милан", "Венецию", "Болонью", "Беневенто", "Брешию", "Реджину" и "Салернитану".

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Александр Бураков
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