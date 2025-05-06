Президент УЕФА раскритиковал Италию: У вас худшая футбольная инфраструктура среди ведущих стран

В интервью SportMediaset накануне второго полуфинального матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной" на "Сан-Сиро" президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим разочарованием из-за неудачных попыток обновить стадион и общего состояния инфраструктуры в Италии.

"Италия – одна из крупнейших футбольных стран, со многими победами на чемпионатах мира, Европы, в Лиге чемпионов. Но в то же время – вы имеете худшую инфраструктуру среди всех ведущих стран. Я уже устал от этих разговоров. Только слова, никаких действий. Надеюсь, что Италия наконец что-то сделает. Клубам нужна помощь – от правительства, муниципалитетов, частных инвесторов. Пришло время действовать, потому что ситуация действительно очень плохая", – сказал Чеферин

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Несмотря на жесткую критику, президент УЕФА выразил уверенность, что Италия сможет подготовиться к проведению совместного с Турцией Евро-2032: