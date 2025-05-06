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Президент УЕФА раскритиковал Италию: У вас худшая футбольная инфраструктура среди ведущих стран

Италия

Также высказался относительно Евро-2032

Президент УЕФА раскритиковал Италию: У вас худшая футбольная инфраструктура среди ведущих стран

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью SportMediaset накануне второго полуфинального матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной" на "Сан-Сиро" президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим разочарованием из-за неудачных попыток обновить стадион и общего состояния инфраструктуры в Италии.

"Италия – одна из крупнейших футбольных стран, со многими победами на чемпионатах мира, Европы, в Лиге чемпионов. Но в то же время – вы имеете худшую инфраструктуру среди всех ведущих стран.

Я уже устал от этих разговоров. Только слова, никаких действий. Надеюсь, что Италия наконец что-то сделает. Клубам нужна помощь – от правительства, муниципалитетов, частных инвесторов. Пришло время действовать, потому что ситуация действительно очень плохая", – сказал Чеферин

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Несмотря на жесткую критику, президент УЕФА выразил уверенность, что Италия сможет подготовиться к проведению совместного с Турцией Евро-2032:

"Я пока не волнуюсь. Думаю, правительство поняло, что нужно что-то делать. У меня большое доверие к Габриэле Гравини – он мой первый вице-президент и сделает все, чтобы преодолеть разрыв. Уверен, что Италия проведет Чемпионат Европы 2032 года", – сказал Чеферин.

Читайте также"Думаю, те, кто критиковал, поняли, что были неправы". Чеферин доволен новым форматом еврокубков
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Италия УЕФА Сан-Сиро Александер Чеферин
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Источник:
SportMediaset
Опубликовал: Алексей Полищук
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