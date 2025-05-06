Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент УЕФА раскритиковал Италию: У вас худшая футбольная инфраструктура среди ведущих стран
Также высказался относительно Евро-2032
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью SportMediaset накануне второго полуфинального матча Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной" на "Сан-Сиро" президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим разочарованием из-за неудачных попыток обновить стадион и общего состояния инфраструктуры в Италии.
"Италия – одна из крупнейших футбольных стран, со многими победами на чемпионатах мира, Европы, в Лиге чемпионов. Но в то же время – вы имеете худшую инфраструктуру среди всех ведущих стран.
Я уже устал от этих разговоров. Только слова, никаких действий. Надеюсь, что Италия наконец что-то сделает. Клубам нужна помощь – от правительства, муниципалитетов, частных инвесторов. Пришло время действовать, потому что ситуация действительно очень плохая", – сказал Чеферин
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Несмотря на жесткую критику, президент УЕФА выразил уверенность, что Италия сможет подготовиться к проведению совместного с Турцией Евро-2032:
"Я пока не волнуюсь. Думаю, правительство поняло, что нужно что-то делать. У меня большое доверие к Габриэле Гравини – он мой первый вице-президент и сделает все, чтобы преодолеть разрыв. Уверен, что Италия проведет Чемпионат Европы 2032 года", – сказал Чеферин.
Популярное сейчас
- Трабзонспор получил предложение по одному из украинцев
- "Позвонил Суркису. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов". Как президент Динамо обнадежил экс-игрока
- Четыре варианта для Ротаня, ПСЖ интересуется Забарным, гол Сикана. Главные новости за 5 мая
- Серия А. Рома - Фиорентина 1:0. Довбик и Свилар приносят победу
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет