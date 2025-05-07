Туринский "Ювентус" работает над продажей ключевого форварда.

Согласно информации от популярного журналиста Николо Скиры, в итальянском клубе длительное время размышляют над возможной продажей 25-летнего Душана Влаховича уже в летнее трансефрне окно.

Отмечается, что сербский форвард больше не входит в планы "старой синьоры" на будущее. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года, поэтому руководство "бьянконери" рассмотрит предложения от других команд.

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В этом сезоне Душан Влахович забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 38 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.