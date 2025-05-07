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Антонио Конте хочет видеть в Наполи нападающего из АПЛ
Стремится усилить атаку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, главный тренер "Наполи" Антонио Конте стремится усилить атакующую линию команды и видит перспективу в приглашении Джошуа Зиркзе.
Нидерландский форвард, который этим летом перешел в "Манчестер Юнайтед", не смог закрепиться в основном составе английского клуба. В связи с этим Зиркзе может вернуться в Серию A – лигу, где он уже демонстрировал свой потенциал в предыдущие сезоны. Конте, который хорошо знаком с его возможностями, считает 22-летнего нападающего идеальным вариантом для усиления команды.
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"Наполи" рассматривает вариант аренды. "Манчестер Юнайтед" также заинтересован в таком развитии событий, ведь Зиркзе нужна игровая практика, чтобы набрать форму и уверенность. Переговоры между клубами уже начались, и все стороны демонстрируют положительный настрой. Сам игрок тоже не против возвращения в Италию, особенно с учетом поддержки со стороны такого авторитетного тренера, как Конте.
Добавим, что в этом сезоне на счету Зиркзе 7 голов и 3 ассиста в 48 матчах за "МЮ" во всех турнирах.
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