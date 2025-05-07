Фиорентина продлила сотрудничество с главным тренером команды

"Фиорентина" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Раффаэле Палладино.

Новое соглашение итальянского специалиста с "фиалками" рассчитано до июня 2027 года.

Палладино возглавил "Фиорентину" прошлым летом, подписав двухлетний контракт, который предусматривал возможность продления еще на один сезон. Клуб воспользовался этой опцией.

Объявление о продлении контракта Палладино появилось накануне важного второго полуфинального матча Лиги конференций против "Реал Бетиса". В первой встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Испании, "Фиорентина" уступила со счетом 2:1.