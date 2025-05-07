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Фиорентина продлила сотрудничество с главным тренером команды
Официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Раффаэле Палладино.
Новое соглашение итальянского специалиста с "фиалками" рассчитано до июня 2027 года.
Палладино возглавил "Фиорентину" прошлым летом, подписав двухлетний контракт, который предусматривал возможность продления еще на один сезон. Клуб воспользовался этой опцией.
Объявление о продлении контракта Палладино появилось накануне важного второго полуфинального матча Лиги конференций против "Реал Бетиса". В первой встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Испании, "Фиорентина" уступила со счетом 2:1.
???????? Mister Palladino fino al 2027 ????⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 7, 2025
ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’operazione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/xiacKbfy7I
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