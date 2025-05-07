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Фиорентина продлила сотрудничество с главным тренером команды

Италия

Официально

Фиорентина продлила сотрудничество с главным тренером команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фиорентина" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Раффаэле Палладино.

Новое соглашение итальянского специалиста с "фиалками" рассчитано до июня 2027 года.

Палладино возглавил "Фиорентину" прошлым летом, подписав двухлетний контракт, который предусматривал возможность продления еще на один сезон. Клуб воспользовался этой опцией.

Объявление о продлении контракта Палладино появилось накануне важного второго полуфинального матча Лиги конференций против "Реал Бетиса". В первой встрече, состоявшейся на прошлой неделе в Испании, "Фиорентина" уступила со счетом 2:1.

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Источник:
Fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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