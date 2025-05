Игроки Милана выйдут в необычных футболках на матч Серии А против Болоньи

Игроки «Милана» выйдут в необычных футболках на матч 36-го тура Серии А против «Болоньи».

На официальном сайте итальянского клуба говорится о том, что футболисты "россонери" наденут игровую форму с фамилиями своих матерей. Таким образом они продолжат традицию, начатую в прошлом сезоне. В рамках этой инициативы клуб поддержит местный центр по программе поддержки отцовства благодаря собранным средствам с продажи клубной символики.

To celebrate Mother's day, #ACMilan will continue the tradition started last season with Men's First Team players taking to the field with their mothers' names on their shirts as part of a broader initiative that will involve all Rossoneri teams together with #FondazioneMilan