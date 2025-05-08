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Игроки Милана выйдут в необычных футболках на матч Серии А против Болоньи

Италия

Итальянский клуб продолжит традицию, начатую в прошлом сезоне

Игроки Милана выйдут в необычных футболках на матч Серии А против Болоньи

Фото - AC Milan

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Игроки «Милана» выйдут в необычных футболках на матч 36-го тура Серии А против «Болоньи».

На официальном сайте итальянского клуба говорится о том, что футболисты "россонери" наденут игровую форму с фамилиями своих матерей. Таким образом они продолжат традицию, начатую в прошлом сезоне. В рамках этой инициативы клуб поддержит местный центр по программе поддержки отцовства благодаря собранным средствам с продажи клубной символики.

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Напомним, что матч между "Миланом" и "Болоньей" состоится в пятницу 9-го мая в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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