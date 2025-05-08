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Легенда Манчестер Сити может продолжить карьеру в Серии А

Италия

Гранд ведет переговоры

Легенда Манчестер Сити может продолжить карьеру в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Наполи" начал переговоры с Кевином Де Брюйне относительно его потенциального перехода на правах свободного агента после завершения контракта с "Манчестер Сити" в июне.

Лидеры Серии A нацелились на бельгийскую звезду и уже сделали первые шаги к подписанию игрока на сезон 2025/26. "Сити" не будет продлевать соглашение с 33-летним полузащитником, и "Наполи" уже спрашивал о его доступности.

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После подписания Ромелу Лукаки, Скотта Мактоминея и Билли Гилмора прошлым летом, неаполитанцы стремятся привлечь еще одну звезду из английской Премьер-лиги. По информации Джанлуки Ди Марцио, клуб надеется, что положительные отношения между Де Брюйне и его соотечественником Лукаку помогут убедить хавбека присоединиться к команде.

Добавим, что Де Брюйне провел 418 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, записав на свой счет 108 голов и 177 ассистов.

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
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