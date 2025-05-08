Наполи нацелился на вингера Манчестер Сити

"Наполи" проявляет интерес к левому вингеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, главный тренер итальянской команды Антонио Конте намерен воспользоваться неопределенностью относительно будущего Грилиша в составе "горожан" и попытаться подписать футболиста во время летнего трансферного окна.

Джек в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.