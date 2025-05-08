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Наполи нацелился на вингера Манчестер Сити

Италия

Будущее Грилиша пока под вопросом

Наполи нацелился на вингера Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" проявляет интерес к левому вингеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, главный тренер итальянской команды Антонио Конте намерен воспользоваться неопределенностью относительно будущего Грилиша в составе "горожан" и попытаться подписать футболиста во время летнего трансферного окна.

Джек в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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Манчестер Сити Наполи Джек Грилиш
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Источник:
sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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