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Наполи нацелился на вингера Манчестер Сити
Будущее Грилиша пока под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" проявляет интерес к левому вингеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу. Об этом сообщает издание The Sun.
По информации источника, главный тренер итальянской команды Антонио Конте намерен воспользоваться неопределенностью относительно будущего Грилиша в составе "горожан" и попытаться подписать футболиста во время летнего трансферного окна.
Джек в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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