Каземиро: Моя мотивация - это победа Манчестер Юнайтед

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро поделился своими мыслями относительно мотивации и стремления к победам в составе "красных дьяволов".

"Я выиграл много всего, но всегда хочу большего. Я всегда хочу это заслужить, победить. Это менталитет победителя", - сказал футболист. "Люди видят лишь 90 минут матча, а я всегда говорю: "Матчи - это отражение ежедневного труда", и это то, что я делаю - всегда работаю.

Независимо от того, играю я или не играю, я там каждый день. Играю или нет, все, что я хочу, это победа "Юнайтед". Если выиграет "МЮ", то выиграю и я. Дело не в том, чтобы я или другой игрок выиграл, а в том, чтобы победил "Манчестер Юнайтед".