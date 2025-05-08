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Каземиро: Моя мотивация - это победа Манчестер Юнайтед
Бразилец подчеркнул, что успех команды является его личным успехом
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро поделился своими мыслями относительно мотивации и стремления к победам в составе "красных дьяволов".
"Я выиграл много всего, но всегда хочу большего. Я всегда хочу это заслужить, победить. Это менталитет победителя", - сказал футболист. "Люди видят лишь 90 минут матча, а я всегда говорю: "Матчи - это отражение ежедневного труда", и это то, что я делаю - всегда работаю.
Независимо от того, играю я или не играю, я там каждый день. Играю или нет, все, что я хочу, это победа "Юнайтед". Если выиграет "МЮ", то выиграю и я. Дело не в том, чтобы я или другой игрок выиграл, а в том, чтобы победил "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что второй матч полуфинала ЛЕ "МЮ" - "Атлетик" состоится 8 мая в 22:00 по Киеву.
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