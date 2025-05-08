  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Каземиро: Моя мотивация - это победа Манчестер Юнайтед

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каземиро: Моя мотивация - это победа Манчестер Юнайтед

Италия

Бразилец подчеркнул, что успех команды является его личным успехом

Каземиро: Моя мотивация - это победа Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро поделился своими мыслями относительно мотивации и стремления к победам в составе "красных дьяволов".

"Я выиграл много всего, но всегда хочу большего. Я всегда хочу это заслужить, победить. Это менталитет победителя", - сказал футболист. "Люди видят лишь 90 минут матча, а я всегда говорю: "Матчи - это отражение ежедневного труда", и это то, что я делаю - всегда работаю.

Независимо от того, играю я или не играю, я там каждый день. Играю или нет, все, что я хочу, это победа "Юнайтед". Если выиграет "МЮ", то выиграю и я. Дело не в том, чтобы я или другой игрок выиграл, а в том, чтобы победил "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что второй матч полуфинала ЛЕ "МЮ" - "Атлетик" состоится 8 мая в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 08.05.2025
По теме
yellow-arrow
Наполи нацелился на вингера Манчестер Сити
yellow-arrow
Легенда Манчестер Сити может продолжить карьеру в Серии А
yellow-arrow
Игроки Милана выйдут в необычных футболках на матч Серии А против Болоньи
Каземиро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости