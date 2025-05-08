Интер планирует продлить контракт со своим тренером

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги может продолжить сотрудничество со своим клубом.

По информации Николо Скира, сейчас переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что специалист подпишет договор с увеличением заработной платы до лета 2027 года.

Действующий контракт 49-летнего Индзаги с "Интером" рассчитан до 30 июня 2026 года.