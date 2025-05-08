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Интер планирует продлить контракт со своим тренером
Продолжаются переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги может продолжить сотрудничество со своим клубом.
По информации Николо Скира, сейчас переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что специалист подпишет договор с увеличением заработной платы до лета 2027 года.
Действующий контракт 49-летнего Индзаги с "Интером" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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