  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер планирует продлить контракт со своим тренером

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер планирует продлить контракт со своим тренером

Италия

Продолжаются переговоры

Интер планирует продлить контракт со своим тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги может продолжить сотрудничество со своим клубом.

По информации Николо Скира, сейчас переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что специалист подпишет договор с увеличением заработной платы до лета 2027 года.

Действующий контракт 49-летнего Индзаги с "Интером" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Читайте также"Если Доннарумма будет так феерить...". Маркевич сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Лидеры Серии А хотят подписать форварда Ливерпуля
yellow-arrow
Каземиро: Моя мотивация - это победа Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Наполи нацелился на вингера Манчестер Сити
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости