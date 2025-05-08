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Интер установил новый рекорд кассовых сборов для футбольных матчей в Италии
Полуфинал ЛЧ на Сан-Сиро принес Интеру рекордные 14,7 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" установил новый рекорд кассовых сборов для футбольных матчей в Италии, заработав 14,7 миллиона евро на продаже билетов на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает Corrierre dello Sport.
Полуфинальную встречу, которая состоялась на легендарном стадионе "Сан-Сиро", посетили 75 504 зрителя.
Предыдущий рекорд кассовых сборов принадлежал также "Интеру" и был установлен в 2023 году. Тогда, на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Милана", клуб заработал 12,5 миллиона евро.
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