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Интер установил новый рекорд кассовых сборов для футбольных матчей в Италии

Италия

Полуфинал ЛЧ на Сан-Сиро принес Интеру рекордные 14,7 млн евро

Интер установил новый рекорд кассовых сборов для футбольных матчей в Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" установил новый рекорд кассовых сборов для футбольных матчей в Италии, заработав 14,7 миллиона евро на продаже билетов на полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает Corrierre dello Sport.

Полуфинальную встречу, которая состоялась на легендарном стадионе "Сан-Сиро", посетили 75 504 зрителя.

Предыдущий рекорд кассовых сборов принадлежал также "Интеру" и был установлен в 2023 году. Тогда, на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Милана", клуб заработал 12,5 миллиона евро.

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Источник:
Corrierre dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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