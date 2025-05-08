Ювентус выкупил центрбека Ньюкасла - Романо

"Ювентус" выкупил центрального защитника "Ньюкасла" Ллойда Келли. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб активировал пункт об обязательном выкупе 26-летнего английского футболиста. Сумма трансфера составила 17,5 миллионов евро с учетом предусмотренных бонусов.

Напомним, что Ллойд Келли присоединился к "Ювентусу" зимой 2025 года на правах аренды из "Ньюкасла". Соглашение между клубами предусматривало обязательную опцию выкупа игрока при определенных условиях, которые, очевидно, были выполнены.