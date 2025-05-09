Милан - Болонья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Генеральная репетиция финала Кубка Италии. Сегодня "Милан" и "Болонья" встретятся в лиге, а в среду, 14-го мая - в решающем матче Коппа. Правда, для "Болоньи" сегодняшний матч - гораздо больше, чем просто репетиция другого турнира, ведь со сих пор борется за выход в Лигу Чемпионов. Сумеет ли она угнаться за двумя зайцами?



Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 9 мая.

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Серия А. 36-й тур

9 мая. 21:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья"

Трансляция: Megogo 1