Сумасшедшая борьба за четвертое место. Диспозиция перед последними тремя турами Серии А

Три тура остались до окончания сезона в Серии А, а борьба все обостряется. Особенно - за последнее место в Лиге Чемпионов. Там создалась совершенно сумасшедшая ситуация, когда три команды набрали 63 очка, а еще одна - 62. При этом между ними остался один очный матч - "Лацио" - "Ювентус", но и "Рома" с "Болоньей" должны еще сыграть против грандов.

Следует напомнить, что в случае равенства очков в борьбе за первое место либо против вылета будет назначен дополнительный матч плей-офф. А вот в случае равенства в борьбе за любые другие места решат дополнительные показатели - вначале очные матчи, затем разница мячей и т.д.

Наиболее интересна в этом плане борьба за четвертое место. В ней по очным матчам "Ювентус" равен с "Ромой" и "Болоньей" и еще ждет второго матча против "Лацио" после победы в первом. "Рома" имеет преимущество над "Лацио" и уступает "Болонье". "Болонья" также опережает "Лацио".

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Наполи" 35 23 8 4 55-25 77 2 "Интер" 35 22 8 5 73-33 74 3 "Аталанта" 35 20 8 7 71-31 68 4 "Ювентус" 35 16 15 4 52-32 63 5 Рома 35 18 9 8 50-32 63 6 "Лацио" 35 18 9 8 58-45 63 7 "Болонья" 35 16 14 5 53-38 62 8 "Фиорентина" 35 17 8 10 53-35 59 9 "Милан" 35 16 9 10 55-39 57 10 Комо 35 12 9 14 45-48 45 11 "Торино" 35 10 14 11 39-40 44 12 "Удинезе" 35 12 8 15 38-49 44 13 "Дженоа" 35 9 12 14 30-43 39 14 "Кальяри" 35 8 9 18 36-51 33 15 Верона 35 9 5 21 30-63 32 16 "Парма" 35 6 14 15 40-54 32 17 Лечче 35 6 9 20 24-57 27 18 Венеция 35 4 14 17 28-49 26 19 "Эмполи" 35 4 13 18 27-55 25 20 Монца 35 2 9 24 25-63 15

1. Наполи - 77 очков

Оставшиеся матчи: Дженоа (дома), Парма (в гостях), Кальяри (д)

Неаполитанцам уже отдают Скудетто. Они играют в одном турнире. Два из трех их оставшихся матчей - домашние. У них не осталось матчей против команд выше 13-го места в лиге. Они выдали серию из четырех побед подряд, даже не пропустив в этих матчах. Их тренирует Антонио Конте, который такое преимущество, такие поул-позиции не упускает.

А их единственный конкурент - "Интер" - думает о Лиге Чемпионов и бросает все силы туда.

В 36-ом туре им принимать "Дженоа", которая уже завершила сезон, которой не за что играть. А затем играть против "Пармы" и "Кальяри", которые за три тура до финиша опережают зону вылета на 6-7 очков и, скорее всего, уже также остались в Серии А.

Вместе с тем, "Парма" - очень опасный соперник. Она проиграла лишь один из последних восьми матчей. В последних пяти победив дома "Ювентус", сыграв вничью дома с "Интером", в гостях с "Лацио" и "Фиорентиной". Ранее побеждала "Болонью". "Дженоа" и "Кальяри" не так успешны против грандов, но борются плотно, не разваливаются, создают проблемы.

И сам "Наполи" не играет впечатляюще. Две предыдущие гостевые победы он вымучил у аутсайдеров "Монцы" и "Лечче" со счетом 1:0, оставив весьма неприятное впечатление своей игрой. 0:0 с "Венецией" и 1:2 от "Комо", новичков лиги, также состоялись не так давно. Даже 3:0 над "Эмполи" в середине апреля не была такой уж яркой. На автопилоте команда не побеждает.

Ее кадровые проблемы - всегда тема для разговора. В Лечче пришлось ставить в центр обороны левого защитника, а на фланг атаки - центрфорварда. В опорной зоне также не все здоровы.

Главное - эйфория всегда вредна для Неаполя. А ныне эйфория на пике. Уже чуть ли не начинают праздновать Скудетто. А "Наполи" исторически, традиционно проваливается в решающие моменты под давлением, упускает свои цели. Сумел ли Конте выбить из него такую ментальную уязвимость? И успокоился ли он сам? Прекратил ли создавать скандалы в этом сезоне?

2. Интер - 74 очка

Оставшиеся матчи: Торино (г), Лацио (д), Комо (г)

Мы видели, насколько выложился "Интер" против "Барселоны". Мечта выиграть требл ушла, но мечта выиграть Лигу Чемпионов жива, бушует, занимает все мысли. Возможно, последние матчи сезона в лиге "нерадзурри" будут рассматривать скорее как подготовку к финалу ЛЧ. Тем более, что в Серии А отстают. Возможно, даже смирились с поражением там.

В лиге они выглядят слабовато в последнее время. Упустили 2:0 в Парме и сыграли лишь вничью, проиграли в Болонье в добавленное время, проиграли дома "Роме", победили "Верону" дома неделю тому лишь со счетом 1:0. На внутренней арене они выглядят уставшими. Явно ментально, ведь никакой физической усталости против "Барсы" мы не видели.

"Торино" завершил сезон, но играть с ним всегда неприятно. В 2025-ом году он проиграл лишь два матча против грандов, не уступив "Аталанте", "Ювентусу", "Фиорентине", "Лацио", победив "Милан". "Комо" также завершил, но ведь в лучшей форме в лиге, с пятью победами подряд. Ну а "Лацио" - гранд и будет яростно бороться за выход в Лигу Чемпионов.

"Интер" - до сих пор сильнейшая и опытнейшая команда в Серии А, все еще чемпион. Но его мысли сейчас не в этом турнире. Борется ли уже он вообще за Скудетто? Возможно, получим ясный ответ уже в ближайшем матче.

3. Аталанта - 68 очков, разница мячей - 71:31 (+40)

Оставшиеся матчи: Рома (д), Дженоа (г), Парма (д)

"Аталанта" чуть не покатилась, но остановила падение на трех поражениях подряд, а в последних четырех турах даже набрала десять очков. В том числе победив "Болонью" и "Милан". Благодаря этому удалось создать гандикап в пять очков над пятым местом. За три тура до конца, учитывая невысокий темп набора очков конкурентов, пяти должно хватить.

Буря вокруг будущего Джан Пьеро Гасперини несколько успокоилась, когда он заявил, что вовсе не объявлял о своем уходе именно этим летом. Он настраивает себя и команду исключительно на концовку этого сезона.

У нее остались два домашних матча, но это как раз минус, ведь дома выиграла лишь один из девяти последних в лиге. Среди них - ничьи с "Лечче", "Венецией", "Кальяри" - командами, которые слабее "Дженоа" и не сильнее "Пармы". А первый соперник "Богини" из трех - "Рома" - в блестящей форме. И ведь также в Бергамо, где в апреле "Аталанта" проиграла "Лацио".

Остро стоит кадровый вопрос в обороне. В ее центр против "Ромы" придется ставить играющего без отдыха Джимсити плюс двух проблемных игроков - ветерана и глухого запасного Толоя, кого-то из крайних защитников, либо опорника Мартена Де Роона. Отход последнего еще и ослабит центр поля.

Турнирная таблица за нее, и ее форма не хуже, чем у конкурентов в борьбе за зону Лиги Чемпионов, а даже лучше. Теоретически "Аталанта" может обеспечить себе место в ЛЧ уже в ближайшем туре. Но может и позволить соперникам приблизиться и занервничать.

4. Ювентус - 63 очка, разница мячей - 52:32 (+20)

Оставшиеся матчи: Лацио (г), Удинезе (д), Венеция (г)

В "Ювентусе" бури не утихнут, пока он не обеспечит выход в Лигу Чемпионов. Такова природа мегагранда, для которого в обычной ситуации даже второе место - провал. Но приходится бороться за то, что есть. Бороться и с соперниками, и с внутренним давлением. Сколько бы Игор Тудор не говорил, что не чувствует давления, а чувствует энтузиазм и мотивацию.

От каденции хорвата в клубе не в восторге. Три не впечатляющие победы, две ничьи и поражение. Причем ведь все потери очков состоялись в гостях, а до окончания сезона еще два гостевых матча. Хорошей игры от его "Ювентуса" уже не особо ожидают. Выцарапать нужные очки для четвертого места - таков план. И план опасный, ненадежный.

Календарь предоставил "бьянконери" два гостевых матча подряд против прямых конкурентов в борьбе за четвертое место. Первый они выдержали достойно, сыграв 1:1 в Болонье. Хотя тогда, начиная матч, они знали, что ничья оставит их четвертыми. Но вот теперь, скорее всего, ничья против "Лацио", предыдущей команды Тудора, выбьет нынешнюю из Топ-4.

Далее ждет матч дома против "Удинезе", который завершил сезон, но любит кусать грандов. А затем - выезд к "Венеции", которая, возможно, уже вылетит к тому моменту, а, возможно, продолжит бороться против вылета. А бороться она умеет. В этом году играла 0:0 с "Наполи", "Аталантой" и "Лацио", проиграла один матч из последних пяти.

Что касается кадров, то "Юве", как и "Аталанте", как минимум в ближайшем матче придется ставить в центр обороны игрока другого амплуа. Крайнего защитника либо опорника. Возможно, также придется ставить на левый фланг обороны правого защитника либо опорника. В атаке же Йилдиз отсутствует, Душан Влахович только-только вернулся.

История, традиции, Fino Alla Fine, качество игроков за него, давление, травмы, недолгая каденция Тудора и его статус временного тренера - против.



5. Рома - 63 очка, разница мячей - 50:32 (+18)

Оставшиеся матчи: Аталанта (г), Милан (д), Торино (г)

От тренера "Ромы" как раз в восторге. Клаудио Раньери совершает феноменальный путь с командой, и на него чуть ли не молятся. Настроение в клубе и вокруг великолепное, уже даже как-то смирились, что Клаудио уходит на пенсию и хотят преподнести ему достойный подарок в виде выхода в Лигу Чемпионов. Игроки и спортивный директор говорят об этом.

19 матчей лиги без поражений подряд, из них 14 побед. В 12-ти последних матчах лиги десять побед и две ничьи. Лишь три пропущенных мяча в этих 12-ти. Это лучшая форма не только в Серии А, но и во всех лигах Топ-5.

Команда еще и начала побеждать соперников из Топ-9. В первых 33-ех турах такая победа была всего одна, в 34-ом и 35-ом - две. В гостях над "Интером", дома над "Фиорентиной" в очень тяжелых матчах. И такие достижения очень важны, учитывая, что в последних турах ожидают "Аталанта", "Милан" и совсем не слабый "Торино".

Кадровая ситуация у нее лучше, чем у конкурентов, даже гораздо лучше. Пауло Дибала выбыл до окончания сезона, но команда уже доказала, что способна побеждать без него. Вратарь Миле Свилар играет блестяще. Артем Довбик наконец-то забил в Топ-матче в лиге не с пенальти и надеется продолжить.

С другой стороны, из десяти последних побед восемь состоялись со счетом 1:0. Сколько так будет получаться? Счет ведь скользкий, ненадежный. Хотя Раньери и говорит, что его любимый, говорит, что победы в тяжелой борьбе - его любимые. Хватит ли сил на такую до самого конца, в двух Топ-матчах и в Турине?

"Рома" не играла в Лиге Чемпионов с сезона 2018/19 и с тех пор даже не приближалась к выходу туда. Теперь приблизилась вплотную. Но сумеет ли сделать последние шаги?

6. Лацио - 63 очка, разница мячей - 58:45 (+13)

Оставшиеся матчи: Ювентус (д), Интер (г), Лечче (д)

"Лацио" идет как-то незаметно. Играет далеко не в лучший футбол, серию даже из двух побед в лиге не может выдать с девятого февраля. Но и проиграл он с того времени лишь один матч, то есть потихоньку очки набирает. В том числе и в матчах против грандов - победы над "Миланом" и "Аталантой" в гостях, ничья с "Ромой".

Его ожидают "Ювентус" и "Интер", но против первого играть дома, а второй уже к тому времени может отказаться от борьбы за Скудетто. Затем - "Лечче", который яростно борется против вылета, но играть против него дома. С другой стороны, дома "Лацио" в лиге как раз сейчас играет плохо - пять ничьих подряд в последних матчах, одна победа в десяти.

Кадровая ситуация "орлов" даже очень хороша. Вернулись и начали забивать форварды Кастельянос и Диа, и Марко Барони наконец-то может играть с обоими вместе, что очень любит.

Их не видят фаворитами в борьбе за четвертое место, но ведь они равны по очкам, могут выбить прямого конкурента уже в ближайшем матче. А невысокие ожидания, сравнительная тишина им как раз на пользу. "Ювентус" и "Рома" очень хотели бы получить такую тишину.

7. Болонья - 62 очка, разница мячей - 53:38 (+15)

Оставшиеся матчи: Милан (г), Фиорентина (г), Дженоа (д)

Хотела бы и "Болонья". От команды ее калибра теоретически ожидания ниже, но она своими успехами сама повысила ожидания, уровень шума, уровень требований. И в самом клубе не отказываются, говорят, что хотят оформить феноменальный сезон, и выйдя в Лигу Чемпионов во второй раз подряд, и выиграв первый трофей с 1974-го года.

Впрочем, в этом и таится проблема. Потянут ли "россоблу"? И не обратят ли все же большее внимание на Кубок Италии, в финале которого играть против "Милана" 14-го мая? Так получилось, что матч лиги против "Милана" должен состояться девятого, и вряд ли в нем обе команды захотят раскрывать все карты, бороться до упора и бросать на поле всех лучших.

В целом в лиге "Болонья" ныне далеко не в лучшей форме. В последних пяти матчах - победа над "Интером" в добавленное время, ничьи с "Наполи", "Ювентусом" и "Удинезе", поражение от "Аталанты". Всего три забитых мяча в этих пяти. Единственный полностью здоровый форвард Даллинга не забивал в лиге с 12-го января.

Ее состав приличный, и по приближению скамьи запасных к уровню первого состава она, пожалуй, лучшая в лиге. Но в каждой линии есть травмы и дисквалификации, которые мешают свободно ротировать. Последние результаты показывают, что против других грандов она очень плотно борется, но побед мало. А ожидают выезды к "Милану" и "Фиорентине".

8. Фиорентина - 59 очков, разница мячей - 53:35 (+18)

Оставшиеся матчи: Венеция (г), Болонья (д), Удинезе (г)

9. Милан - 57 очков, разница мячей - 55:39 (+16)

Оставшиеся матчи: Болонья (д), Рома (г), Монца (д)

Флорентийцы и миланцы - явные аутсайдеры в борьбе за четвертое место. Можно сказать, что эту борьбу они уже проиграли. Им явно помешали другие турниры - "Фиорентина" прямо сейчас отыграла два тяжелейших матча полуфинала Лиги Конференций против "Бетиса", "Милан" после победы над "Интером" в полуфинале Кубка думает о финале.

Способны ли эти команды хотя бы зацепиться за место в Лиге Европы или Лиге Конференций? "Милан" - вряд ли, тем более, что бросает все силы на Кубок. Да и у него впереди два матча против участников борьбы за четвертое место. Преимущество "Фиорентины" - в очном матче дома против "Болоньи". Но вначале не факт, что "фиалки" победят в Венеции.

Что касается борьбы против вылета, то "Кальяри", "Верона" и "Парма" с 6-7 очками преимущества близки к обеспечиванию места в Серии А. А "Монца" уже вылетела. Остаются два места для вылета и три команды. "Лечче" (27 очков), "Венеция" (26) и "Эмполи" (25). Все они борются со всеми соперниками очень плотно, не позорятся. Но и не побеждают.

"Эмполи" набрал шесть очков в 20-ти последних турах без побед. Ему играть дома против "Пармы" и "Вероны" и в гостях против "Монцы", и теоретически даже девять очков реальны. Но способен ли он вообще побеждать? "Лечче" набрал четыре очка в 12-ти последних. Играть ему в гостях с "Вероной" и "Лацио" и дома с "Торино". Аутсайдер, середняк и гранд.

"Венеция" победила лишь однажды в последних 18-ти матчах лиги. Но десять раз в них сыграла вничью. Она в гораздо лучшей форме из этих трех. Но ее ждут "Фиорентина" и "Ювентус", хотя и дома, а между ними - "Кальяри" в гостях. Ничьи против грандов она уже не раз добывала в последнее время, но ведь теперь нужны победы.

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