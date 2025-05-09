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Ювентус готов приложить максимум усилий для трансфера звездного нападающего

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Ювентус готов приложить максимум усилий для трансфера звездного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Corriere dello Sport, "Ювентус" готов заплатить сумму, превышающую клаусулу в контракте Виктора Осимхена из "Наполи", чтобы подписать его в летнее трансферное окно.

Осимхен сейчас находится в аренде в "Галатасарае", но ожидается, что "Наполи" продаст его после возвращения. Несколько клубов из Европы и Азии надеются заключить сделку по 26-летнему нападающему, включая "Ювентус", который намерен продать Душана Влаховича летом и перестроить свою атаку.

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В контракте Осимхена есть клаусула в размере 75 миллионов евро, которая действует только для клубов за пределами Италии. Поскольку "Ювентус" не может активировать ее, клуб готов инвестировать 85 миллионов, чтобы убедить "Наполи" продать игрока.

Несмотря на то, что "бьянконери" готовы сделать максимум для подписания Осимхена, они не единственный заинтересованный клуб, ведь "Аль-Хиляль" готов активировать клаусулу и предложить игроку впечатляющие условия зарплаты – потенциально более 30 миллионов евро в год.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 33 гола и 8 ассистов в 37 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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