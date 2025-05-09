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В Серии А определились лучшие игрок и тренер апреля

Италия

Награды получили представители двух разных клубов

В Серии А определились лучшие игрок и тренер апреля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте Серии А были опубликованы имена победителей в номинациях "Игрок месяца" и "Тренер месяца" по итогам апреля. Соответствующие награды достались представителям двух разных клубов.

Приз лучшему футболисту апреля получил полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей, забивший 5 голов в четырех матчах чемпионата Италии в прошлом месяце, и помог своей команде стать лидерами турнирной таблицы Серии А.

А приз лучшему менеджеру апреля достался Сеску Фабрегасу с "Комо". Под его руководством команда одержала четыре победы подряд в четырех матчах чемпионата Италии в прошлом месяце с общим счетом 8:1.

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Напомним, что в марте лучшим игроком месяца был признан Артем Довбик из "Ромы", а лучшим тренером стал Винченцо Итальяно из "Болоньи".

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Сеск Фабрегас Серия А Наполи Комо (Италия) Скотт МакТоминей
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Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
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