В Серии А определились лучшие игрок и тренер апреля

На официальном сайте Серии А были опубликованы имена победителей в номинациях "Игрок месяца" и "Тренер месяца" по итогам апреля. Соответствующие награды достались представителям двух разных клубов.

Приз лучшему футболисту апреля получил полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей, забивший 5 голов в четырех матчах чемпионата Италии в прошлом месяце, и помог своей команде стать лидерами турнирной таблицы Серии А.

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore del Napoli Scott McTominay. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Genoa, in programma domenica 11 maggio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.