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В Серии А определились лучшие игрок и тренер апреля
Награды получили представители двух разных клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте Серии А были опубликованы имена победителей в номинациях "Игрок месяца" и "Тренер месяца" по итогам апреля. Соответствующие награды достались представителям двух разных клубов.
Приз лучшему футболисту апреля получил полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей, забивший 5 голов в четырех матчах чемпионата Италии в прошлом месяце, и помог своей команде стать лидерами турнирной таблицы Серии А.
Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore del Napoli Scott McTominay. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Genoa, in programma domenica 11 maggio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.— Lega Serie A (@SerieA) May 8, 2025
А приз лучшему менеджеру апреля достался Сеску Фабрегасу с "Комо". Под его руководством команда одержала четыре победы подряд в четырех матчах чемпионата Италии в прошлом месяце с общим счетом 8:1.
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Напомним, что в марте лучшим игроком месяца был признан Артем Довбик из "Ромы", а лучшим тренером стал Винченцо Итальяно из "Болоньи".
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