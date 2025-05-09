Серия А. Милан - Болонья 3:1. ''Россоблу'' вылетели из борьбы за Топ-4?

Серия А. 36-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья" 3:1

Голы: С. Хименес 73, 90+2, Пулишич 79 - Орсолини 49



"Милан": Маньян, Габбия, Томори (Тиав 14), Павлович (Уокер 65), А. Хименес (Чуквуэзе 65), Рейндерс, Лофтус-Чик (Муса 78), Эрнандес, Пулишич, Йович (С. Хименес 65), Феликс

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Беукема, Эрлич (Лукуми 31), Ликояннис, Фройлер, Моро (Эль Аззузи 80), Орсолини (Камбиаги 61), Побега (Эбишер 61), Домингес, Даллинга (Кастро 61)

Предупреждения: Лофтус-Чик 60, Феликс 67 - Лукуми 37, Кастро 90+1

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Сегодня в Милане провели Генеральную репетицию финала Кубка Италии, который состоится 14-го мая в Риме. Встречались те же "Милан" и "Болонья". Правда, вторая еще и боролась за выход в Лигу Чемпионов из лиги, который стал бы для нее вторым подряд. А вот первому лига вроде бы уже не нужна, и все силы он бросает на Кубок. Тем не менее, репетицию выиграл первый.

Если судить по форме команд, такой результат как раз не удивляет. После перехода на схему с тремя центральными защитниками "Милан" одержал четвертую победу в пяти матчах лиги. Три победы в лиге подряд, чего не было с сентября. А "Болонья" сегодня не выиграла пятый из шести последних матчей лиги. Она потеряла высоту. И, возможно, шансы на зону Лиги Чемпионов.

Не считая травмированных и дисквалифицированных (Леау, Фофана, Абрахам), "Милан" вышел в боевом стартовом составе. "Болонья" - почти в боевом (без Ндоя, Холма и Одгара, с Фергюсоном, Фаббианом и Лукуми в запасе). Тем не менее, обе команды играли осторожно. Желая сберечь силы и не желая выдавать секреты перед финалом Кубка. Создавали обе мало.

"Милан" создал три удара в течение двух минут ближе к середине первого тайма, но защитники блокировали, а Скорупски взял недостаточно хороший удар головой Йовича из вратарской. Маньян отбил довольно сложный удар из района линии штрафной. В концовке тайма Орсолини замкнул не в ту часть сетки и пробил выше с 11-ти метров в хорошей позиции.

В начале второго тайма Орсолини принял сбрасывание от Даллинги, прошел с фланга мимо защитника и закрутил в дальний угол. "Милан" отвечал невразумительно - удар Эрнандеса издали отбил вратарь, Феликс добил неточно. Но забил. Чуквуэзе прорвался, прострелил, мяч срикошетил к Пулишичу, а тот оставил правее Сантьяго Хименесу.

Хименес вскоре забил из офсайда. А затем вновь промчался Чуквуэзе, мяч вновь отскочил, уже к Феликсу, удар того также отскочил, но к Пулишичу. На что "Болонья" ответила лишь однажды. Маньян потащил удар низом Камбиаги. А Хименес забил еще. И вновь началось с прорыва Чуквуэзе. Теперь Самуэль смог записать на свой счет чистый ассист.

"Милан" и "Болонья" лидируют в лиге по набранным очкам в матчах, в которых уступали в счете. У второй осталось 18, у первого теперь 22. В 2025-ом году в шести матчах в лиге и в восьми - во всех турнирах - "россонери" совершили камбек от поражения к победе. Сегодняшний продвинул их на восьмое место. И, что важнее, придал уверенности в себе перед финалом Кубка.

"Болонья"? После пятого из шести матчей лиги без победы, после третьего без победы подряд впервые с января, после седьмого из девяти гостевых матчей лиги без побед она остается на седьмом месте. До четвертого - одно очко, но командам с четвертого, пятого и шестого мест еще играть в этом туре. Похоже, это поражение выбивает "россоблу" из борьбы за Топ-4.