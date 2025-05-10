Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Милан – Болонья 3:1. Обзор матча
Россонери до последнего будут бороться за путевку в еврокубки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гости открыли счет после перерыва. На экваторе второго тайма "дьяволов" усилил оформивший дубль Сантьяго Хименес, а Кристиан Пулишич набрал гол+пас. Поединок был равный, но хозяева лучше проявили себя в реализации моментов.
Ломбардийцы пока поднимаются на 8-е место (60 баллов) и 18 мая поедут к "Роме". "Фельсинеи" находятся на 7-й позиции (62 пункта) и в следующее воскресенье посетят Флоренцию.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Серия А. 36 тур
Стадион: Сан-Сиро (Милан)
Голы: Хименес, 73, 90+2, Пулишич, 79 – Орсолини, 49
Популярное сейчас
- "Эпично вышло", - Будковский рассказал, почему смеялся после удаления Грама
- Шовковский: Мне многое непонятно в действиях игроков - будем разбираться
- УПЛ. Полесье – Динамо 0:0. Чемпионство киевлян под вопросом
- Сумасшедшая борьба за четвертое место. Диспозиция перед последними тремя турами Серии А
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей