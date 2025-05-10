  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Милан – Болонья 3:1. Обзор матча

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Милан – Болонья 3:1. Обзор матча

Италия
Обновлено

Россонери до последнего будут бороться за путевку в еврокубки

Серия А. Милан – Болонья 3:1. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гости открыли счет после перерыва. На экваторе второго тайма "дьяволов" усилил оформивший дубль Сантьяго Хименес, а Кристиан Пулишич набрал гол+пас. Поединок был равный, но хозяева лучше проявили себя в реализации моментов.

Ломбардийцы пока поднимаются на 8-е место (60 баллов) и 18 мая поедут к "Роме". "Фельсинеи" находятся на 7-й позиции (62 пункта) и в следующее воскресенье посетят Флоренцию.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 36 тур

Стадион: Сан-Сиро (Милан)

"Милан" – "Болонья" 3:1

Голы: Хименес, 73, 90+2, Пулишич, 79 – Орсолини, 49

По теме
yellow-arrow
Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
yellow-arrow
Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.05.2025
yellow-arrow
Серия А. Милан - Болонья 3:1. ''Россоблу'' вылетели из борьбы за Топ-4?
Болонья Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости