Серия А. Милан – Болонья 3:1. Обзор матча

Гости открыли счет после перерыва. На экваторе второго тайма "дьяволов" усилил оформивший дубль Сантьяго Хименес, а Кристиан Пулишич набрал гол+пас. Поединок был равный, но хозяева лучше проявили себя в реализации моментов.

Ломбардийцы пока поднимаются на 8-е место (60 баллов) и 18 мая поедут к "Роме". "Фельсинеи" находятся на 7-й позиции (62 пункта) и в следующее воскресенье посетят Флоренцию.

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Серия А. 36 тур

Стадион: Сан-Сиро (Милан)

"Милан" – "Болонья" 3:1

Голы: Хименес, 73, 90+2, Пулишич, 79 – Орсолини, 49