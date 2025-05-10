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Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе

Италия
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До этого он забил 3 гола в 12 турах Серии А

Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 36-м туре итальянского первенства "Милан" одержал волевую победу над "Болоньей" (3:1). Появившийся на поле во втором тайме Сантьяго Хименес отметился двумя точными ударами.

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Мексиканский форвард вышел в футболке с украинской фамилией Золотарчук. Так нападающий почтил память о дедушке Хосе во время акции ко Дню матери – на футболках игроков можно было увидеть женские фамилии матерей. Дедушки не стало осенью 2023 года.

Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе - изображение 1

Сантьяго присоединился к "россонери" в феврале за 32 млн евро. В активе Хименеса 17 матчей и 9 результативных действий во всех турнирах.

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Источник:
Трибуна, Jovenes Futbolistas Mexicanos
Опубликовал: Александр Симченко
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