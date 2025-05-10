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Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
До этого он забил 3 гола в 12 турах Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 36-м туре итальянского первенства "Милан" одержал волевую победу над "Болоньей" (3:1). Появившийся на поле во втором тайме Сантьяго Хименес отметился двумя точными ударами.
Мексиканский форвард вышел в футболке с украинской фамилией Золотарчук. Так нападающий почтил память о дедушке Хосе во время акции ко Дню матери – на футболках игроков можно было увидеть женские фамилии матерей. Дедушки не стало осенью 2023 года.
Сантьяго присоединился к "россонери" в феврале за 32 млн евро. В активе Хименеса 17 матчей и 9 результативных действий во всех турнирах.
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