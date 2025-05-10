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Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити заинтересовались ключевым футболистом Ньюкасла
Однако "сороки" не спешат с ним расставаться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали заинтересовал оба клуба из Манчестера: "Сити" и "Юнайтед". Об этом сообщает Николо Скира.
Отмечается, что официальных предложений не было. Пока только интерес со стороны “красных дьяволов” и “горожан”.
Однако и у "Ньюкасла" есть позиция по продаже итальянского футболиста: клуб не хотел бы отпускать его.
Тонали присоединился к "сорокам" летом 2023 года. Тогда английский клуб заплатил "Милану" 58,9 млн евро. Но с бонусами сумма трансфера может возрасти до 70 миллионов евро.
Контракт итальянца с “Ньюкаслом” рассчитан до лета 2028 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Тонали в 45 миллионов евро.
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