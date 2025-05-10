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Ключевой игрок Аталанты рискует пропустить матч с Ромой
Повреждение может помешать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Адемола Лукман держит "Аталанту" в определенной тревоге, разрываясь между сомнениями по поводу его состояния и надеждой на его выздоровление до понедельника.
Вчера нигериец не тренировался из-за воспаления правого ахиллова сухожилия, которое длится уже некоторое время. Еще есть три дня, чтобы увидеть его снова на поле, и поэтому тренерский штаб рассчитывает на него, но очевидно, что сегодня, в субботу, уже можно будет сказать больше о реальных шансах его игры.
В этом сезоне нигерийский нападающий сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и выполнил 7 результативных передач.
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