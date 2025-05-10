"Милан" в матче с "Болоньей" организовал инициативу ко Дню матери.

"Россонери" изменили фамилии футболистов на фамилии их матерей. Эти фамилии также объявлялись диктором на стадионе и показывались на экранах. Также клуб это сделал при объявлении стартовых составов.

Today's XI is dedicated to some very special people ????????#MyFirstSupporter #MilanBologna #SempreMilan

Brought to you by ???????????????????? ???????????????? pic.twitter.com/KUKr7mxTg4 — AC Milan (@acmilan) May 9, 2025

Возник забавный момент: у мамы Рафаэля Леао девичья фамилия Консейсау, как и у главного тренера "Милана".

Это связано с Днём Матери, который отмечается 11 мая.

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"Милан" обыграл "Болонью" со счётом 3:1 и временно поднялся на восьмое место в турнирной таблице.