"Милан" в матче с "Болоньей" организовал инициативу ко Дню матери.

"Россонери" изменили фамилии футболистов на фамилии их матерей. Эти фамилии также объявлялись диктором на стадионе и показывались на экранах. Также клуб это сделал при объявлении стартовых составов.

Today's XI is dedicated to some very special people ????????#MyFirstSupporter #MilanBologna #SempreMilan

Brought to you by ???????????????????? ???????????????? pic.twitter.com/KUKr7mxTg4