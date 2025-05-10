Консейсау о матче Серии А: Это была не лучшая игра

Тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал матч с "Болоньей".

По словам португальского специалиста, он в процессе игры изменил схему и игроки правильно среагировали.

"Это была не лучшая игра. Мы пропустили первый гол, потому что пытались прессинговать чуть выше и были застигнуты врасплох. Я изменил схему на 4-4-2, игроки отреагировали решительно, и те, кто вышел на замену, тоже отреагировали положительно. Мне нравится такой настрой в этой команде

Я увидел, что у нас слишком много защитников, поэтому я выпустил ещё одного нападающего, переместил Чуквуэзе и Пулишича на фланги, а Жуана Феликса — вторым нападающим рядом с Санти. Всё прошло хорошо", - заявил тренер.