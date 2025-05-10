Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Сеск Фабрегас зарабатывает репутацию
"Кальяри" еще не спасся
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 36-й тур
Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Кальяри" 3:1
Голы: Какере 40, Стрефецца 45+1, Кутроне 77 - Адопо 22
Сеск Фабрегас сейчас работает на свою репутацию. Место в Серии А он уже обеспечил. А сегодня его "Комо" одержал шестую победу в лиге подряд. Правда, все - над командами ниже Топ-9, но для пиара и это сработает. Хави Алонсо уходит из "Байера", "Рома" и "Милан" ищут нового тренера, и везде Сеск - кандидат. Особенно - после такой серии.
Открыл счет сегодня как раз "Кальяри", который официально еще не обеспечил себе место в лиге. Ошибся вратарь "Комо" Пепе Рейна, и Адопо забил с непростого угла. Команда Фабрегаса отвечала, и соперника спасали защитники, иногда - вратарь. Но в итоге Перроне забросил, а Кaкере перебросил Каприле. Гол центральных полузащитников.
Далее Стрефецца сместился слева и, даже падая, закрутил в дальний угол. Пикколи мог сравнять, но головой в упор не попал. А Пас забросил на Кутроне. ВАР проверял офсайд, но все было в порядке. Пас мог забить четвертый. Мяч коснулся стойки и улетел не туда.
"Комо" даже закрепляется на десятом месте. "Кальяри" же после четырех поражений в пяти последних матчах лиги на 14-ом, в семи очках над зоной вылета. У него осталось два матча в сезоне в лиге, у конкурентов - три. Он мог сегодня обеспечить место в Серии А на следующий сезон. Не сумел, и теперь придется подождать подарков от соперников.
Популярное сейчас
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей