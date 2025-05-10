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Серия А. Сеск Фабрегас зарабатывает репутацию

Италия
Обновлено

"Кальяри" еще не спасся

Серия А. Сеск Фабрегас зарабатывает репутацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 36-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Кальяри" 3:1

Голы: Какере 40, Стрефецца 45+1, Кутроне 77 - Адопо 22

Сеск Фабрегас сейчас работает на свою репутацию. Место в Серии А он уже обеспечил. А сегодня его "Комо" одержал шестую победу в лиге подряд. Правда, все - над командами ниже Топ-9, но для пиара и это сработает. Хави Алонсо уходит из "Байера", "Рома" и "Милан" ищут нового тренера, и везде Сеск - кандидат. Особенно - после такой серии.

Открыл счет сегодня как раз "Кальяри", который официально еще не обеспечил себе место в лиге. Ошибся вратарь "Комо" Пепе Рейна, и Адопо забил с непростого угла. Команда Фабрегаса отвечала, и соперника спасали защитники, иногда - вратарь. Но в итоге Перроне забросил, а Кaкере перебросил Каприле. Гол центральных полузащитников.

Далее Стрефецца сместился слева и, даже падая, закрутил в дальний угол. Пикколи мог сравнять, но головой в упор не попал. А Пас забросил на Кутроне. ВАР проверял офсайд, но все было в порядке. Пас мог забить четвертый. Мяч коснулся стойки и улетел не туда.

"Комо" даже закрепляется на десятом месте. "Кальяри" же после четырех поражений в пяти последних матчах лиги на 14-ом, в семи очках над зоной вылета. У него осталось два матча в сезоне в лиге, у конкурентов - три. Он мог сегодня обеспечить место в Серии А на следующий сезон. Не сумел, и теперь придется подождать подарков от соперников.

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