Серия А. Лацио - Ювентус 1:1. Fino Alla Fine laziale

Серия А. 36-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 1:1

Голы: Весино 90+5 - Коло Муани 51

"Лацио": Мандас, Марушич (Лаццари 65), Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини, Ровелла (Весино 65), Гендузи, Исаксен (Педро 53), Деле-Баширу (Диа 53), Дзакканьи, Кастельянос

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Р. Вейга, Савона, Кошта (Луис 79), Локателли, К. Тюрам, Веа, МакКенни, Н. Гонсалес (Консейсау 46, Гатти 86), Коло Муани (Аджич 76, Влахович 86)

Предупреждения: Кастельянос 69, Лука Пеллегрини 80, Весино 90, Гендузи 90, Дзакканьи 90+1 - К. Тюрам 21, Савона 28, Локателли 55, МакКенни 90+2

Удаление: Калулу 60 (прямая красная)

Главный арбитр: Давиде Масса

Тьяго Мотту прежде всего обвиняли в самом страшном грехе - отсутствии у его "Ювентуса" духа победителя, умения бороться до конца, выгрызть результат, сохранить результат, сохранить добытое преимущество. В отсутствии Fino Alla Fine. Одним из важных факторов его смены на Игора Тудора было прошлое хорвата как игрока "Юве", его "ювентусовское сердце", знакомство с принципами клуба.

Впрочем, одно - сохранять принципы как игрок, а совсем другое - привить их подопечным как тренер. Сегодня команда Тудора могла убежать сразу от двух соперников - "Болоньи" и "Лацио" - и остаться лишь одной из двух команд, борющихся за последнее лигочемпионское место - четвертое. Но не удержала победу и предоставила шанс "Роме" сбросить ее с того места. Да и "Лацио" еще в игре.

Марко Барони побоялся выпустить с первых минут обоих форвардов - Кастельяноса и Диа - хотя любит играть именно с обоими. Тем не менее, его команда начала мощно. Как раз замена Диа Деле-Баширу прорвалась и пробила в ближний угол - Ди Грегорио. "Юве" вскоре ответил - на угловом Мандас отбил удар Гонсалеса, а удар Кошты заблокировал уже защитник Романьоли. Затем же игра затихла.

В начале второго тайма игра проснулась. МакКенни навесил слева, а Коло Муани головой забил свой второй гол с седьмого февраля. И первый гол команды во вторых таймах за девять матчей лиги. Вновь история "Ювентуса", его традиции сыграют? Не совсем. Вскоре Калулу стукнул Кастельяноса без мяча - и это удаление игрока "Юве" во втором из трех последних туров. Что начало осаду ворот Ди Грегорио.

"Лацио" много не создал. Ди Грегорио уверенно брал удары, отбил один хороший удар Диа. Многочисленные попытки головой игроков "Лацио" летели неточно. Тудор вроде бы запаниковал, заменив Консейсау и Аджича, которые сами вышли на замену. Но вроде бы его команда держалась четко. Она избежала пенальти из-за фола Ди Грегорио - ВАР долго проверял и заметил офсайд Кастельяноса.

И все же туринцы пропустили. В добавленное время, как в предыдущем очном матче в лиге в Риме. Тогда это привело к победе. Теперь - к ничьей. Вначале Ди Грегорио спасал, переведя удар Диа в стойку и отбивая удар Кастельяноса головой практически в упор. Но с последнего Весино, замена "Лацио", добила в упор.

В семи матчах каденции Тудора на его счету три победы, три ничьи и поражение. Причем все потери очков состоялись в гостях. 1:1 в гостях против "Ромы", "Болоньи" и "Лацио" - солидные результаты, но для четвертого места нужны победы. И вообще с начала сезона "Ювентус" без побед в гостях в лиге над другими командами Топ-9. Теперь "Рома" может обойти его, если победит "Аталанту".

Может обойти "Рома" и "Лацио". "Орлы" так и не могут выдать серию даже из двух побед в лиге с девятого февраля. Дома в последних шести матчах лиги играли лишь вничью, в последних 11-ти побеждали лишь однажды. Но и проиграли с девятого февраля в лиге на всех полях лишь один матч, то есть потихоньку очки набирают.

В конце концов, четыре из пяти и шесть из десяти последних домашних матчей "Лацио" в лиге завершились со счетом 1:1. Как и три из четырех и пять из десяти последних гостевых матчей "Ювентуса" в лиге. Так что счет ожидаемый.