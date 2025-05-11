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Торино – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
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Финалист ЛЧ против середняка чемпионата

Торино – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Денис Снигур Автор UA-Футбол
Новина українською

Миланский "Интер", несмотря на успех в Лиге чемпионов, где подопечные Симоне Индзаги смогли выйти в финал турнира, продолжает решать свои дела во внутреннем чемпионате, где команда за два тура до конца сезона идет второй, отставая от "Наполи" на два зачетных балла. "Быкам" не грозит вылет, равно как и возможность попасть в еврокубки, поэтому для них последние матчи сезона имеют больше символическое значение.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Серия А. 36-й тур.

11 мая. 19:00. Турин. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Федерико ла Пенна (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Торіно - Інтер. Трансляція матчу
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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