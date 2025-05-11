Торино – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Миланский "Интер", несмотря на успех в Лиге чемпионов, где подопечные Симоне Индзаги смогли выйти в финал турнира, продолжает решать свои дела во внутреннем чемпионате, где команда за два тура до конца сезона идет второй, отставая от "Наполи" на два зачетных балла. "Быкам" не грозит вылет, равно как и возможность попасть в еврокубки, поэтому для них последние матчи сезона имеют больше символическое значение.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Серия А. 36-й тур.

11 мая. 19:00. Турин. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Федерико ла Пенна (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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