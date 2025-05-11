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Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
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Лидеры чемпионата стремятся вернуть трофей в Неаполь

Наполи – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Наполі

Новина українською

"Наполи" дома будет принимать гостей из Генуи. Команда Антонио Конте уверенно идет за вторым трофеем за три года, и кажется, мало кто может остановить эту команду. Но "Дженоа" в предыдущем туре хоть и проиграла, но продемонстрировала, что может "давать бой" командам, которые по подбору игроков считаются лучшими. Поклонников пасты и вина ожидает интересный воскресный матч.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Серия А. 36-й тур.

11 мая. 21:45. Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Денис Снигур
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