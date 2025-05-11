Серия А. Монца - не худшая команда в истории лиги

Серия А. 36-й тур

Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Монца" 1:2

Голы: Лукка 75 - Капрари 52, Кейта Бальде 90

Темп набора очков аутсайдерами в этом сезоне очень низок. Они крайне редко побеждают. Вчера "Эмполи" победил впервые за 21 тур и сразу же вышел из зоны вылета. Потому если бы "Монца" оставалась в борьбе дольше, могла бы рассчитывать на спасение. Но она давно бросила. В десяти предыдущих турах набрала лишь одно очко, в 15-ти - два.

Ее победа в Удине - победа престижа. И избежание позорного антирекорда. Наименьшее количество очков за сезон в Серии А из 20-ти команд в расчете трех очков за победу - 17. Сегодня этот показатель удалось обойти, выйдя на 18 очков. Так что "Монца" - не худшая команда в истории Высшего дивизиона Италии.

"Удинезе", середняк, которому уже не за что играть, выиграл матч по ударам по воротам со счетом 21:5. В первом тайме Пицциньякко пришлось отбивать два довольно непростых. Он отбил, а в начале второго тайма его команда забила. Биринделли прорвался справа, пробил в стойку, а Капрари добил.

Долго травмированный главный форвард "Удинезе" Лукка вышел на замену и забил. Принял длинный мяч и мощно пробил с непростого угла. Но большего не сумел сделать. А "Монца" создала "кросс" с фланга, Дзероли подправил, а Кейта Бальде забил. Гол и ассист замен.

"Удинезе" на 12-ом месте. Он не поднимется выше десятого, но и не опустится ниже 13-го. По сравнению с предыдущим сезоном, когда спасся от вылета лишь в последнем туре, прогресс очевиден. А "Монца" в предыдущем сезоне была крепким середняком, ныне же точно вылетит с последнего места. Но хотя бы не стала худшей командой в истории лиги.