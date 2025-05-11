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Матч в логове чемпиона АПЛ. Ливерпуль принимает Арсенал. Попал ли Зинченко в старт?

Италия

Встреча начнётся в 18:30 по киевскому времени

Матч в логове чемпиона АПЛ. Ливерпуль принимает Арсенал. Попал ли Зинченко в старт?

Фото: https://twitter.com/realmadrid

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В 36-м туре АПЛ "Ливерпуль" встречается с "Арсеналом".

Выбор Микеля Артеты. Зинченко остался на скамейке запасных.

Арне Слот выставил следующих футболистов с первых минут:

Это 66-я встреча команд в АПЛ. "Ливерпуль" 16 раз побеждал "пушкарей" на "Энфилде", а "Арсенал" на этом поле выигрывал шесть раз. Ещё 22 матча закончились вничью.

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"Ливерпуль" подходит к поединку в статусе чемпиона АПЛ с 82-мя баллами. "Арсенал" - второй с 67-ю баллами.

Матч начнётся в18:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Зинченко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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