Серия А. Торино - Интер 0:2. Чемпион не отпускает Наполи

Серия А. 36-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер" 0:2

Голы: Залевски 14, Асллани 49 (пен.)

"Торино": Милинкович-Савич, Дембеле (Перчун 63), Марипан, Мазина, Бираги, Гинейтис (Касадеи 63), Риччи (Илич 80), Лазаро (Каччьямани 80), Влашич, Элмас, Адамс

"Интер": Х. Мартинес, Биссек (Думфриз 46), Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 80), Дармиан, Асллани, Залевски (Барелла 62), Зелински (Чалханоглу 62), Аугусто (Димарко 46), Тареми, Корреа

Предупреждения: Милинкович-Савич 47 - Аугусто 25, Биссек 43, Залевски 56

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

На волне эйфории и усталости после 120-ти неимоверно эмоциональных минут ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов против "Барселоны" "Интер" вернулся к лиге. Где приходится догонять, не отпускать "Наполи". Опасения, что для такой погони не хватит эмоциональных и физических сил, были реальными. Как и опасения, что второй состав, выставленный на этот матч, не справится. Но он справился.

В сущности, сегодня "нерадзурри" отыграли даже свой лучший матч лиги из последних четырех. Победа над "Вероной" неделю тому была более сложной, и уж точно - два поражения перед этим. Сегодня же, несмотря на все проблемы (Лаутаро Мартинес, Мхитарян, Павар, Фраттези даже не попали в заявку), к которым добавился ливень, чемпион не пропустил, победил и не отпустил "Наполи".

Помогло "Интеру" безразличие соперника. "Торино" ныне 11-ый. Он долго шел очень прилично, с 22-го декабря по 12-ое апреля проиграл лишь однажды в 14-ти турах. Сыграл вничью с "Аталантой", "Ювентусом", "Лацио", "Фиорентиной", победил "Милан". Но когда стало ясно, что не вылетит и не выйдет в Еврокубки, прекратил играть и сегодня потерпел уже третье поражение в пяти последних матчах.

Кадровая ситуация даже привела к появлению в стартовом составе Николы Залевски. Причем сам Симоне Индзаги не мог толком объяснить, на какой позиции он будет играть. Иногда - вингера, иногда - в центре поля. Что важнее - не могли это объяснить и понять защитники "Торино". Так что Никола рано принял мяч на левом фланге, сместился в центр и классно закрутил издали в дальний угол.

Еще до гола матч прервали минут на пять из-за медицинской проблемы на трибуне. В середине тайма разразился ливень, прервавший матч на несколько минут. Между всем этим "Интер" держал контроль над игрой, но создать голевые моменты не мог. "Торино" также пытался, но создал лишь в концовке тайма. Мазина в упор замкнул неточно, а удар головой Адамса блестяще вытащил Хосеп Мартинес.

Второй тайм начался с опозданием минут на 20. Ждали, пока ливень ослабнет. В итоге дождались. И сразу же "Интер", произведший две замены, создал моменты. Удар Тареми через себя ножницами был отбит вратарем и отменен из-за офсайда. Но фол Милинковича-Савича на иранце после паса вразрез и выхода один-на-один - нет, хотя и там ВАР проверял офсайд. Асллани реализовал пенальти.

Вскоре миланцы создали еще. Димарко был выведен на вратаря по левой стороне - Милинкович-Савич спас. Затем Корреа пробил в упор во вратаря, Чалхноглу умудрился попасть в Ваню. Кипер хозяев отбил и удар головой Корреа. Между тем "Торино" также пытался давить, пробивал в защитников или чуть неточно. Мазина даже забил в добавленное время, но арбитр свистнул фол в атаке.

"Торино" не проигрывал в предыдущих девяти домашних матчах лиги, забивал в восьми таких. Но сегодня класс и желание "Интера" оказались сильнее. Всего лишь вторая победа "нерадзурри" в восьми последних гостевых матчах лиги, еще и впервые с января два матча лиги на всех полях подряд без пропущенных. Но очень вовремя. Теперь они перед матчем "Наполи" равны с ним по набранным очкам.