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Серия А. Наполи - Дженоа 2:2. Неаполитанцы в своем историческом репертуаре?
Одно очко между первым и вторым местом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 36-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Дженоа" 2:2
Голы: Лукаку 15, Распадори 64 - Мерет 32 (автогол), Васкес 84
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Лоботка (Гилмор 13), Ангисса, МакТоминей, Политано (Нерес 88), Лукаку, Распадори (Биллинг 80)
"Дженоа": Сигрист, Сабелли (Дзаноли 78), Отоа (Бани 69), Васкес, Аханор (Вентурино 78), Мазини, Френдруп, Нортон-Каффи, Мессиас (Мартин 59), Витинья (Касса 69), Пинамонти
Предупреждения: Биллинг 89 - Васкес 45, Витинья 58
Главный арбитр: Марко Пиччинини
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