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Серия А. Наполи - Дженоа 2:2. Неаполитанцы в своем историческом репертуаре?

Италия

Одно очко между первым и вторым местом

Серия А. Наполи - Дженоа 2:2. Неаполитанцы в своем историческом репертуаре?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 36-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Дженоа" 2:2

Голы: Лукаку 15, Распадори 64 - Мерет 32 (автогол), Васкес 84

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Лоботка (Гилмор 13), Ангисса, МакТоминей, Политано (Нерес 88), Лукаку, Распадори (Биллинг 80)

"Дженоа": Сигрист, Сабелли (Дзаноли 78), Отоа (Бани 69), Васкес, Аханор (Вентурино 78), Мазини, Френдруп, Нортон-Каффи, Мессиас (Мартин 59), Витинья (Касса 69), Пинамонти

Предупреждения: Биллинг 89 - Васкес 45, Витинья 58

Главный арбитр: Марко Пиччинини

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