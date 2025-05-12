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Осечка в Неаполе. Наполи - Дженоа 2:2. Видео голов и обзор матча

Италия

У "нерадзурри" вновь появляется надежда

Осечка в Неаполе. Наполи - Дженоа 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" упустил победу в игре 36-го тура чемпионата Италии против "Дженоа".

В двух таймах команды забили по одному мячу.

Теперь отрыв "Наполи" от "Интера" составляет лишь один балл.

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Серия А. 36-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Дженоа" 2:2

Голы: Лукаку 15, Распадори 64 - Мерет 32 (автогол), Васкес 84

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