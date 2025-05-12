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Симоне Индзаги: Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках
Комментарии после матча с "Торино"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" победил "Торино" со счетом 2:0 и продолжает борьбу за Скудетто. После игры главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги дал свой комментарий.
"Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках, мы можем лишь пытаться проводить серьезные и организованные матчи, как сегодня. Здесь нужен был крепкий "Интер", ведь "Торино" не проигрывал дома девять матчей подряд, это сильная команда.
До ливня мы играли очень хорошо, с интенсивностью и ясностью мысли. Теперь у нас будет несколько дней отдыха – ребята этого заслуживают. Не думаю, что смогу вернуть отсутствующих игроков к следующему матчу, увидим, как будет с "Комо", но нам нужно будет провести отличные поединки, тренируясь с радостью, как всегда. Тревога и чрезмерные ожидания ничего не дают – нужно играть так, как мы это всегда делали, и как сделали сегодня", – сказал Индзаги.
Добавим, что за два тура до конца чемпионата "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 77 очками, отставая от первого "Наполи" на 1 зачетный балл.
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