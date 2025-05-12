Симоне Индзаги: Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках

"Интер" победил "Торино" со счетом 2:0 и продолжает борьбу за Скудетто. После игры главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги дал свой комментарий.

"Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках, мы можем лишь пытаться проводить серьезные и организованные матчи, как сегодня. Здесь нужен был крепкий "Интер", ведь "Торино" не проигрывал дома девять матчей подряд, это сильная команда.

До ливня мы играли очень хорошо, с интенсивностью и ясностью мысли. Теперь у нас будет несколько дней отдыха – ребята этого заслуживают. Не думаю, что смогу вернуть отсутствующих игроков к следующему матчу, увидим, как будет с "Комо", но нам нужно будет провести отличные поединки, тренируясь с радостью, как всегда. Тревога и чрезмерные ожидания ничего не дают – нужно играть так, как мы это всегда делали, и как сделали сегодня", – сказал Индзаги.