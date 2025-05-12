  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Симоне Индзаги: Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симоне Индзаги: Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках

Италия

Комментарии после матча с "Торино"

Симоне Индзаги: Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" победил "Торино" со счетом 2:0 и продолжает борьбу за Скудетто. После игры главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги дал свой комментарий.

"Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках, мы можем лишь пытаться проводить серьезные и организованные матчи, как сегодня. Здесь нужен был крепкий "Интер", ведь "Торино" не проигрывал дома девять матчей подряд, это сильная команда.

До ливня мы играли очень хорошо, с интенсивностью и ясностью мысли. Теперь у нас будет несколько дней отдыха – ребята этого заслуживают. Не думаю, что смогу вернуть отсутствующих игроков к следующему матчу, увидим, как будет с "Комо", но нам нужно будет провести отличные поединки, тренируясь с радостью, как всегда. Тревога и чрезмерные ожидания ничего не дают – нужно играть так, как мы это всегда делали, и как сделали сегодня", – сказал Индзаги.

Добавим, что за два тура до конца чемпионата "Интер" занимает второе место в турнирной таблице Серии А с 77 очками, отставая от первого "Наполи" на 1 зачетный балл.

Читайте такжеСерия А. Торино - Интер 0:2. Чемпион не отпускает Наполи
По теме
yellow-arrow
Антонио Конте после ничьей с Дженоа: Это раздражает, но таков футбол
yellow-arrow
Осечка в Неаполе. Наполи - Дженоа 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Аталанта - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2025
Интер (Милан) Торино Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости