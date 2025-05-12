Антонио Конте после ничьей с Дженоа: Это раздражает, но таков футбол

"Наполи" потерял важные очки в борьбе за Скудетто, сыграв 2:2 с "Дженоа". После матча главный тренер неаполитанцев Антонио Конте дал свой комментарий.

"У них было два удара в створ ворот и они забили два гола. Такие матчи тоже бывают. Если ты пропускаешь, значит, всегда можно было сыграть лучше. Жаль, потому что мы должны были побеждать, учитывая то, что создали.

Остался осадок, особенно из-за того, что чемпионат подходит к завершению. Это раздражает, но таков футбол. Мне почти не к чему упрекнуть команду за игру и самоотдачу. 11 ударов в створ, ты контролируешь игру, но сводишь ее к ничьей. В таких ситуациях нужно становиться лучше.

Конечно, сейчас чувствуется горечь. Мы не заслуживали ничью и потерю очков таким образом. Мы должны осознать, что уже использовали свою "поблажку". Из семи очков, которые нам были нужны, мы взяли только одно. Теперь, если хотим бороться за титул, должны выиграть следующие два матча", – сказал Конте.