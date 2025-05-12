  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полузащитник Ювентуса разозлил фанатов команды своими высказываниями в соцсетях

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Ювентуса разозлил фанатов команды своими высказываниями в соцсетях

Италия

Не всем понравились его комментарии

Полузащитник Ювентуса разозлил фанатов команды своими высказываниями в соцсетях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник туринского "Ювентуса" Дуглас Луиз разозлил болельщиков команды своими высказываниями в соцсетях о бывшем клубе.

"Я скучаю по "Астон Вилле". Я скучаю по тому времени, когда играл на "Вилла Парк", я очень соскучился по этим эмоциям. Этот клуб навсегда останется в моем сердце", — сказал бразилец во время прямого эфира на Twitch.

Позже, столкнувшись с возмутительной реакцией фанатов "бьянконери" 27-летний полузащитник попытался объяснить свои комментарии приятными воспоминаниями, а не своим желанием вернуться назад.

"Когда я говорил об "Астон Вилле", я вспоминал этот период своей жизни, ностальгируя по тому, каким важным для моего развития был этот клуб. Я вырос настоящим мужчиной в Англии, но это не значит, что я хотел бы вернуться туда. Я люблю "Ювентус" и я полностью сосредоточен на целях клуба", — написал Дуглас Луис у себя в Инстаграм.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что летом прошлого года "Ювентус" приобрел Дугласа Луиса у "Астон Виллы" за почти 52 миллиона евро. За это время 27-летний бразилец провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием.

Читайте такжеКлуб из АПЛ может купить Дугласа Луиса
По теме
yellow-arrow
Антонио Конте после ничьей с Дженоа: Это раздражает, но таков футбол
yellow-arrow
Симоне Индзаги: Надежды на чемпионство? К сожалению, это уже не в наших руках
yellow-arrow
Осечка в Неаполе. Наполи - Дженоа 2:2. Видео голов и обзор матча
Ювентус (Турин) Астон Вилла (Бирмингем) Дуглас Луис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости