Полузащитник Ювентуса разозлил фанатов команды своими высказываниями в соцсетях

Полузащитник туринского "Ювентуса" Дуглас Луиз разозлил болельщиков команды своими высказываниями в соцсетях о бывшем клубе.

"Я скучаю по "Астон Вилле". Я скучаю по тому времени, когда играл на "Вилла Парк", я очень соскучился по этим эмоциям. Этот клуб навсегда останется в моем сердце", — сказал бразилец во время прямого эфира на Twitch.

Позже, столкнувшись с возмутительной реакцией фанатов "бьянконери" 27-летний полузащитник попытался объяснить свои комментарии приятными воспоминаниями, а не своим желанием вернуться назад.

"Когда я говорил об "Астон Вилле", я вспоминал этот период своей жизни, ностальгируя по тому, каким важным для моего развития был этот клуб. Я вырос настоящим мужчиной в Англии, но это не значит, что я хотел бы вернуться туда. Я люблю "Ювентус" и я полностью сосредоточен на целях клуба", — написал Дуглас Луис у себя в Инстаграм.

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Напомним, что летом прошлого года "Ювентус" приобрел Дугласа Луиса у "Астон Виллы" за почти 52 миллиона евро. За это время 27-летний бразилец провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием.