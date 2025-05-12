Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Судьба четвертого места в Серии А, последнего, ведущего в Лигу Чемпионов, теперь в руках "Ромы". Три победы в трех оставшихся матчах - и оно обеспечено без потребности смотреть на результаты конкурентов. Впрочем, судьба третьего в руках "Аталанты". Уж точно - судьба ее места в Лиге Чемпионов. Для него хватит трех очков. Например - победы сегодня.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 12 мая.

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Серия А. 36-й тур

12 мая. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома"

Трансляция: Megogo 1