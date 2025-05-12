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Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Аталанта - Рома: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.05.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Судьба четвертого места в Серии А, последнего, ведущего в Лигу Чемпионов, теперь в руках "Ромы". Три победы в трех оставшихся матчах - и оно обеспечено без потребности смотреть на результаты конкурентов. Впрочем, судьба третьего в руках "Аталанты". Уж точно - судьба ее места в Лиге Чемпионов. Для него хватит трех очков. Например - победы сегодня.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 12 мая.
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Серия А. 36-й тур
12 мая. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Рома"
Трансляция: Megogo 1
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