Интер готов оставить в команде перспективного хавбека

Миланский "Интер" готов оставить в команде перспективного полузащитника.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "нерадзури" готово активировать опцию выкупа в контракте Николы Залевского в размере 6 миллионов евро, чтобы подписать его на постоянной основе этим летом.

Отмечается, что 23-летний поляк согласился остаться в "Интере", поэтому клуб планирует провести переговоры с "Ромой" насчет его полноценного перехода, потому что его действующий контракт принадлежит римскому клубу.

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В этом сезоне Никола Залевский принял участие в 12 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.