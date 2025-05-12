Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер готов оставить в команде перспективного хавбека
Зимой он присоединился к "нерадзури" на правах аренды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" готов оставить в команде перспективного полузащитника.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство "нерадзури" готово активировать опцию выкупа в контракте Николы Залевского в размере 6 миллионов евро, чтобы подписать его на постоянной основе этим летом.
Отмечается, что 23-летний поляк согласился остаться в "Интере", поэтому клуб планирует провести переговоры с "Ромой" насчет его полноценного перехода, потому что его действующий контракт принадлежит римскому клубу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Никола Залевский принял участие в 12 матчах за "Интер" во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Ротань: Люди в форме свое дело сделали. Карпаты добились победы любой ценой
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей