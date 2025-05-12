Сын Карло Анчелотти может возглавить итальянский клуб 

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб "Комо" готовится к жизни без главного тренера Сеска Фабрегаса и определил кандидатуру Давиде Анчелотти, сына Карло Анчелотти и его нынешнего ассистента в мадридском "Реале", в качестве потенциального нового наставника.

Карло Анчелотти покинет "Реал", а его место займет Хаби Алонсо, поэтому "Байер" уже заинтересовался кандидатурой Фабрегаса, и, как считается, убедить его присоединиться к леверкузенцам не будет сложно. В случае этого перехода "Комо" будет вынужден искать нового тренера, чтобы сохранить положительную динамику и результаты в следующем сезоне.

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Хотя Давиде Анчелотти еще не возглавлял ни один клуб как главный тренер, он имеет большой опыт в тренерской сфере, работая ассистентом своего отца в "Баварии", "Наполи", "Эвертоне" и сейчас в "Реале". В его услугах также заинтересован шотландский "Рейнджерс".