Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сын Карло Анчелотти может возглавить итальянский клуб
Замена для текущего тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, итальянский клуб "Комо" готовится к жизни без главного тренера Сеска Фабрегаса и определил кандидатуру Давиде Анчелотти, сына Карло Анчелотти и его нынешнего ассистента в мадридском "Реале", в качестве потенциального нового наставника.
Карло Анчелотти покинет "Реал", а его место займет Хаби Алонсо, поэтому "Байер" уже заинтересовался кандидатурой Фабрегаса, и, как считается, убедить его присоединиться к леверкузенцам не будет сложно. В случае этого перехода "Комо" будет вынужден искать нового тренера, чтобы сохранить положительную динамику и результаты в следующем сезоне.
Хотя Давиде Анчелотти еще не возглавлял ни один клуб как главный тренер, он имеет большой опыт в тренерской сфере, работая ассистентом своего отца в "Баварии", "Наполи", "Эвертоне" и сейчас в "Реале". В его услугах также заинтересован шотландский "Рейнджерс".
Популярное сейчас
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Сумасшедшая борьба за четвертое место. Диспозиция перед последними тремя турами Серии А
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей