Один из сыновей Диего Симеоне может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Как сообщил журналист Николо Скира, нападающий "Наполи" Джованни Симеоне готов покинуть команду в ближайшее время. Сейчас за ним внимательно наблюдают два неназванных клуба из чемпионата Италии, которые проявляют серьезный интерес к 29-летнему аргентинскому футболисту. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Джованни Симеоне забил два гола и отдал две результативные передачи в 31 матче за "Наполи" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.