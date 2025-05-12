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Один из сыновей Диего Симеоне может сменить клубную прописку
Нападающий готов покинуть свою команду этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из сыновей Диего Симеоне может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Как сообщил журналист Николо Скира, нападающий "Наполи" Джованни Симеоне готов покинуть команду в ближайшее время. Сейчас за ним внимательно наблюдают два неназванных клуба из чемпионата Италии, которые проявляют серьезный интерес к 29-летнему аргентинскому футболисту. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.
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В этом сезоне Джованни Симеоне забил два гола и отдал две результативные передачи в 31 матче за "Наполи" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
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