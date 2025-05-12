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Один из сыновей Диего Симеоне может сменить клубную прописку

Италия

Нападающий готов покинуть свою команду этим летом

Один из сыновей Диего Симеоне может сменить клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из сыновей Диего Симеоне может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Как сообщил журналист Николо Скира, нападающий "Наполи" Джованни Симеоне готов покинуть команду в ближайшее время. Сейчас за ним внимательно наблюдают два неназванных клуба из чемпионата Италии, которые проявляют серьезный интерес к 29-летнему аргентинскому футболисту. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Джованни Симеоне забил два гола и отдал две результативные передачи в 31 матче за "Наполи" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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